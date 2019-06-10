برهم صالح يجتمع مع وزير الخارجية التركي في أربيل

2019/06/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات

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