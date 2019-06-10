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برهم صالح يجتمع مع وزير الخارجية التركي في أربيل


برهم صالح يجتمع مع وزير الخارجية التركي في أربيل
2019/06/10 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات

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