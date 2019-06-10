هطول امطار في الاقليم

2019/06/10 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ هطلت بعد ظهر اليوم الاثنين 10/6/2019، موجة من الامطار على مدينتي اربيل ودهوك.وقال بژار أكرم مسؤول قسم التوقعات في المديرية العامة للانواء الجوية ، ان الامطار هطلت في مركز مدينة اربيل والمناطق الجبلية وفي مناطق بمحافظة دهوك، مشيرا الى ان الامطار كانت مصحوبة بالاتربة في بعض المناطق.واشار الى ان درجات […]

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