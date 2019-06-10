تحالف الفتح يحذر من توقف عمل الحكومة بعد 30 حزيران الجاري

2019/06/10 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حذر تحالف الفتح، الاثنين، من توقف شبه تام لعمل الحكومة بعد الثلاثين من حزيران الجاري مالم يحسم عبد المهدي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة.وقال النائب عن تحالف الفتح همام التميمي لـ/ المعلومة/ ان “اي فقرة وردت في البرنامج الحكومي تعتبر ملزمة قانونا بعد ان صوت عليه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية […]

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