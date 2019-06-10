2019/06/10 | 18:49

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الاتحاد الكردستاني: سنناقش مع الديمقراطي المشاركة في الحكومة وإنهاء مقاطعة البرلمان

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، انه سيجتمع يوم غد الثلاثاء

مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة المشاركة في الحكومة وإنهاء

مقاطعة جلسات برلمان الإقليم.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي، إن “حضور قيادات

الاتحاد الوطني في مراسم تنصيب نيجيرفان البارزاني رئيسا لإقليم

كردستان تعد بمثابة الخطوة الأولى لإنهاء الخلاف بين الحزبين”، لافتا

إلى إن “الديمقراطي والاتحاد سيعقدان اجتماعا موسعا يوم غد الثلاثاء

لمناقشة جميع النقاط الخلافية”.وأضاف أن “مسعود البارزاني أجرى الكثير من الاتصالات مع قيادات

الاتحاد لحل الخلاف والذهاب نحو تشكيل الحكومة”، مبينا أن “الاجتماع

الذي سيعقد يوم غد سينهي جميع الخلافات وسيعود الاتحاد للمشاركة في

الحكومة والبرلمان”.ورهن الاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت سابق، عودته إلى الاتفاق

المشترك بشان تشكيل حكومة إقليم كردستان بالاتفاق على تفعيل مجلس

محافظة كركوك.أكد مصدر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني ، امس الأحد، أن قيادات

المكتب السياسي للاتحاد عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة المشاركة في حكومة

إقليم كردستان من عدمها.

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