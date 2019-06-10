2019/06/10 | 18:49

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لجنة الزراعة في نينوى تكشف عدد الحرائق التي التهمت 62 الف دونم في عموم المحافظة

الاثنين

10

حزيران

2019 :

06:29 pm

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كشفت لجنة الزراعة في مجلس محافظة نينوى عن تسجيل مئة وثمانين حريقا

لغاية السابع من حزيران الجاري في عموم نينوى . رئيس اللجنة عويد الجحيشي أشار الى ان المساحات المتضررة من جراء هذه

الحرائق بلغت ما يقارب اثنين وستين الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير ،

حسب ما ورد من الشعب الزراعية داخل محافظة نينوى ، مبينا ان الفلاحين

والمزارعين في نينوى باشروا بعملية حصاد سريعة وتسليم المحصول خشية

تعرض الأراضي الزراعية للحرائق مجددا.

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