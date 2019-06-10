الخزعلي يغرد بشأن ذكرى سقوط الموصل

2019/06/10 | 18:49

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو منظمة بدر كريم النوري، اليوم الاثنين، ان جميع اللجان التحقيقية، التي شكلت في العراق على مختلف القضايا، كانت "مسيسة وغير نزيهة"، كاشفا بالوقت ذاته الهدف من تشكيل تلك اللجان.

وقال النوري في حديثه لـ(بغدا

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، اليوم الاثنين، عن إجراء قيادات سياسية حوارات وتفاهمات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع مناصب الدرجات الخاصة والوكلاء والهئيات السياسية، فيما أكد أن التوزيع سيتم وفق "الاستحقاق&q

بغداد اليوم- بغداد

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه يرغب في السفر للعراق العام المقبل في أول زيارة باباوية لهذا البلد على الإطلاق.

وقال البابا فرنسيس أمام ممثلين عن الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط: "تلازمني فكرة

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