صالح يبحث مع اوغلو تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/06/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

استقبل

رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، في مدينة اربيل ، وزير الخارجية التركي

مولود جاويش اوغلو، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وذكر

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة

التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة

الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من اجل ان تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار

والامن والرفاهية الاقتصادية”.





واضاف

“كما تم بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا،

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

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