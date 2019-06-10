الانتربول: صدور 653 نشرة بحث دولية بحق عراقيين ولم يتم اطلاق سراح عبعوب

2019/06/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، عن صدور نشرات حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين لبغداد.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية، إن هناك ستمائة وثلاثة وخمسين مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية، وننتظر استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين.

وأوضح أن الإنتربول السوري هو من أشعر العراق بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب، وأن هناك ملف استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة.

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