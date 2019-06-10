مقاومة الشعب الايراني سترغم الاعداء على التراجع

2019/06/10 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس السلطة القضائية اية الله سيد ابراهيم رئيسي : لاشك ان مقاوتنا سترغم العدو على التراجع، ونحن قادرون من خلال الخطوات المناسبة ومتابعة القضايا

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