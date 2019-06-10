تحذير من ثورات جديدة في

2019/06/10 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الاثنين، من احتمالات وقوع ثورات أخرى لبركان نشط على جزيرة سومطرة، بعد أن نفث عمودا ضخما من الرماد

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