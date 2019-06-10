مصدر عسكري . الغانمي أستجاب لمطالب اهالي الوقف في ديالى

2019/06/10 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري في ديالى ان رئيس أركان الجيش الفريق الاول ركن عثمان الغانمي أستجاب لمطالب اهالي الوقف خلال زيارته الى المحافظة اليوم .وقال لمراسل وكالة وطن للانباء ان رئيس أركان الجيش أستجاب لمطالب اهالي قرية أبو كرمة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة بعد عقد عدة لقاءات مع وجهاء القرية .واضاف ان […]

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