نائب: الوضع الأمني غرب العراق شبه سائب

2019/06/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… وصف النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار حسن فدعم، الاثنين ، الوضع الأمني بـ”شبه السائب” في المناطق الغربية، داعيا الى متابعة حقيقية في مجال الملف الاستخباراتي لتعقب الخلايا النائمة.وقال فدعم لـ/ المعلومة /، إن “بعض الخلايا النائمة في عصابات داعش الإرهابية بدأت تنشط في بعض المناطق الغربية من جديد”، مؤكدا “وجود مناطق […]

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