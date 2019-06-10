2019/06/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جمشيد_ابراهيم لا تخف اشرك بالله عندما كان الانسان يشرك بالله و لم توجد فكرة الاله الواحد كان يؤمن بالتعددية و المشاركة و لم توجد فكرة الثانئيات التي لا تعرف الا الاسود و الابيض و الصواب و الخطأ و الجنة و الجهنم.فكرة التوحيد فكرة خطرة دكتاتورية تعسة تتفق مع عقلية الرجل الشرقي الدكتاتوري و هي اعظم انواع الظلم لانها تحول الانسان الى عبد يخضع لدكتاتور شمولي و يزرع في نفسه الخوف و الشعور بالذنب و التوسل بالعفو ......

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