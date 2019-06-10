2019/06/10 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جمشيد_ابراهيم لا تخف اشرك بالله عندما كان الانسان يشرك بالله و لم توجد فكرة الاله الواحد كان يؤمن بالتعددية و المشاركة و لم توجد فكرة الثانئيات التي لا تعرف الا الاسود و الابيض و الصواب و الخطأ و الجنة و الجهنم.
فكرة التوحيد فكرة خطرة دكتاتورية تعسة تتفق مع عقلية الرجل الشرقي الدكتاتوري و هي اعظم انواع الظلم لانها تحول الانسان الى عبد يخضع لدكتاتور شمولي و يزرع في نفسه الخوف و الشعور بالذنب و التوسل بالعفو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جمشيد ابراهيم - لا تخف اشرك بالله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فكرة التوحيد فكرة خطرة دكتاتورية تعسة تتفق مع عقلية الرجل الشرقي الدكتاتوري و هي اعظم انواع الظلم لانها تحول الانسان الى عبد يخضع لدكتاتور شمولي و يزرع في نفسه الخوف و الشعور بالذنب و التوسل بالعفو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جمشيد ابراهيم - لا تخف اشرك بالله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جمشيد ابراهيم - لا تخف اشرك بالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).