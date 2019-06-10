الفرفار العياشي - الزواج و البقر : دراسة مقارنة في النسق الثقافي بين منطقتي قبائل النوير وقبائل السراغنة .

2019/06/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي الإنسان ذلك المجهول , و الذي مازال يصر على الاختباء و الاختفاء وعدم الكشف عن كل حقائقه رغم المجهودات المبذولة للفهم, الطريق الى الإنسان مازالت طويلة و شائكة لان طبيعة العوائق ترتبط بشرط الموضوعية التي يصعب إدراكها في مجال العلوم الاجتماعية .العلوم الاجتماعية اعتبرت الإنسان كائنا اجتماعيا , لا يستطيع ان يعيش وحيدا حتى لوكان في الجنة , فالأمر قد يغدو نوعا من العقوبة على اعتبار الوح......

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