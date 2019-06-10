2019/06/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q4Oio40hn3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نداء استغاثة عبر التغيير لاهالي حي الإيمان وسط كربلاء بسبب انعدام الخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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