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شاهد بالفيديو.. شاهد : حركة السير شبه متوقفة في مناطق بغداد


شاهد بالفيديو.. شاهد : حركة السير شبه متوقفة في مناطق بغداد
2019/06/10 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Xo3oUCPufXQ

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