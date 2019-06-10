بالفيديو.. كم يبلغ عدد القوات الاجنبية في العراق؟

2019/06/10 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت نيوزيلندا خفض مهمتها غير القتالية في العراق اعتبارا من الشهر المقبل وإعادة آخر عناصرها بحلول منتصف الفين وعشرين.وقال وزير الدفاع رون مارك إن ني...

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