صفاء هادي: لن نفرط بلقب الكأس

2019/06/10 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

أكد نجم خط وسط الزوراء عزم فريقه على عدم التفريط بلقب مسابقة الكأس الكروية برغم المعوقات الكبيرة التي يعاني منها النوارس.

وقال صفاء هادي في تصريح خص به «الصباح الرياضي»: ان الزوراء يرى في بطولة الكأس الفرصة المناسبة لتعويض الجماهير تراجع النتائج في مسابقة الدوري المحلي للموسم الحالي والابتعاد عن المنافسة على الاحتفاظ باللقب, مبينا ان هناك معوقات عديدة تواجه النوارس في لقاء الكلاسيكو أمام القوة الجوية الذي سيحتضنه ملعب الشعب في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي الكأس, منها عدم امكانية لحاق المحترف السوري حسين جويد بالمواجهة بداعي الاصابة, فيما تحوم الشكوك حول قدرة المدافعين نجم شوان ومحمد عبد الزهرة على الاشتراك بداعي الاصابة أيضا.

واشار الى ان الجهاز الطبي للفريق الابيض يبذل مجهودات مضاعفة من أجل تأمين اشتراك عبد الزهرة وشوان, أو أحدهما على أقل تقدير لسد الفراغ الكبير في الصفوف الخلفية للنوارس, منوها بان بقية اللاعبين جاهزون للقاء القمة, لاسيما بعد التحاق حارس المرمى جلال حسن والمهاجم علاء عباس اللذين تواجدا رفقة المنتخب الوطني في اللقاء الذي خاضه أمام نظيره التونسي وانتهى بفوز الأخير بهدفين دون رد.

واضاف ان مواجهة الجوية لها خصوصية كبيرة ولا تعترف بالحسابات المسبقة ودائما ما يكون الفريق الذي ينجح في بسط هيمنته على منتصف الملعب هو الطرف الفائز, موضحا ان المدرب حكيم شاكر شخص نقاط الضعف والقوة لدى المنافس وسيضع التكتيك المناسب الذي يمكن الزوراء من انتزاع الفوز وبلوغ النهائي.

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