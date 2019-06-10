وزير الشباب: نسعى لضم الصحفيين الرياضيين إلى قانون الرواد

2019/06/10 | 19:04

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بغداد / الصباح

أكد وزير الشباب والرياضة سعي الوزارة الى ضم الصحفيين الرياضيين الى قانون الابطال والرواد فضلا عن الإداريين والعاملين في حقل الطب الرياضي.

وقال الدكتور احمد رياض في معرض حديثه مع مجموعة من الصحفيين الرياضيين: ان الوزارة تعمل على اجراء تعديلات على قانون الابطال والرواد مبينا انها تدرس بشكل جاد إضافة فئات أخرى الى القانون المذكور وأبرزهم الصحفيون الرياضيون.



وأضاف الوزير ان الوزارة تعكف حاليا على إجراء مراجعة للأسماء المشمولة بقانون الرواد والابطال ولاسيما في الأعوام الأخيرة بعد ان تبين وجود حالات لا تستحق ان تكون ضمن هذه الشريحة المهمة. وتابع ان ضم أي فئة جديدة للقانون يجب ان يكون وفق معايير محددة بحيث لا تفتح الباب على مصراعيه وتشمل فقط المعنيين بالموضوع موضحا ان الصحفيين الرياضيين مصطلح يشمل جميع العاملين في حقل الصحافة والاعلام.

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