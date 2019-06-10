قريباً افتتاح ثلاثة ملاعب في كربلاء

2019/06/10 | 19:04

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كربلاء / حامد عبد العباس

يتواصل العمل من قبل الشركة المنفذة للملاعب الثلاثة سعة 500 متفرج مثيلة بالعشب الصناعي في مركز وأقضية مدينة كربلاء المقدسة وباشراف الملاكات الهندسية في دائرة المشاريع لوزارة الشباب والرياضة حيث وصلت نسب الانجاز فيها الى مراحل متقدمة .

وقال المشرف العام على المشاريع الهندسية في المحافظة المهندس حسين علوان: ان استئناف واستكمال العمل في هذه المشاريع يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة أحمد رياض بعد أن كان العمل متوقفا فيها لأسباب مالية مبينا أن ملعب الصمود في مركز المدينة وصلت نسبة الانجاز فيه الى 98 بالمئة وسيتم تحديد موعد الاعلان عن افتتاحه قريبا ويحتوي على بناية إدارية بمساحة 800 متر مربع ومدرجات كراسي للمتفرجين سعة 500 متفرج على جانبي مقصورة كبار الشخصيات والضيوف بالاضافة الى غرف قطع التذاكر واماكن صحية للمتفرجين ومضمار للتدريب وأبراج إنارة عدد 4 وأضاف أن نسبة انجاز ملعبي الخيرات والحر بلغت 92 بالمئة والثاني 90 بالمئة وبنفس مواصفات ومحتويات الملعب الاول وبكلفة إجمالية للمشاريع الثلاثة بقيمة سبعة مليارات دينار عراقي مؤكدا ان العام الحالي ستكون هذه الملاعب جاهزة لاحتضان مباريات الاندية الرياضية لتشكل إضافة مهمة للمشاريع الرياضية الاخرى في المدينة المقدسة مشيرا في الوقت نفسه الى أن وزارة الشباب ستنظم إحتفالية لافتتاح هذه المشاريع الرياضية حال انتهاء العمل فيها تتضمن فقرات وفعاليات رياضية متنوعة .

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