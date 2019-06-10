نظرة على قرار مجلس الأمن الأخير حول العراق(دراسة قانونية)

2019/06/10 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.رياض السندي أثيرت الكثير من التفسيرات والأقاويل حول قرار مجلس الأمن الأخير بصدد الحالة في العراق، ومن أجل بيان الرأي القانوني بهذه المسألة بعيداً عن تأثيرات الحكومة وعواطف الشعب، من أجل توضيح الحقائق والملابسات التي إكتنفت هذا الموضوع الحساس والذي يمسُ بحقوق العراقيين جميعا.فقد أصدر مجلس الأمن قرار الأخير في الحالة في العراق …

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