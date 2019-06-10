مدير التراخيص: مشاركة النوارس والصقور والقيثارة بالبطولة العربية غير محسومة

2019/06/10 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اكد مدير لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف القصاب، الاثنين، أن مشاركة فرق الزوراء والقوة الجوية والشرطة في بطولة الاندية العربية غير محسومة حتى الان.وقال القصاب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مشاركة فرق الزوراء والقوة الجوية والشرطة في دوري أبطال آسيا غير محسومة لغاية الان كون الأندية مستمرة برفع ملفات […]

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