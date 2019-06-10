2019/06/10 | 19:09

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درجة الحرارة تتعدى الـ " 50 مْ" في البصرة وشركات النفط ترفع راية بنفسجية

بغداد -

كلمة

قامت الشركات النفطية

العاملة في مدينة البصرة، جنوب العراق، برفع الراية البنفسجية بعد

تخطي الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في

حسابه على "فيسبوك" ان "الراية البنفسجية تشير الى العاملين بأخذ

الاحتياطات المناسبة وعدم التعرض المباشر للإشعاع الشمسي بسبب خطورة

الأشعة فوق البنفسجية القصيرة".

وعد عطية الاشعة فوق البنفسجية

"الأشد خطراً على الانسان"، وقال "انها تؤدي الى الاصابة بضربة

الشمس و تعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم".

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