2019/06/10 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق وتركيا: سنبتعد عن لغة "التهديد" لمعالجة الأزمات الحالية

بغداد -

كلمة

استقبل رئيس الجمهورية برهم

صالح، يوم الاثنين، في مدينة اربيل ، وزير الخارجية التركي مولود

جاويش اوغلو.

وذكر بيان لمكتبه، اطلع

"موقع كلمة الإخباري" على نسخة منه، انه "جرى خلال

اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة

التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد

الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد،

من اجل ان تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار والامن والرفاهية

الاقتصادية".

وأضاف "كما تم بحث السبل الكفيلة

لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم

المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وتركيا: سنبتعد عن لغة التهديد لمعالجة الأزمات الحالية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وتركيا: سنبتعد عن لغة التهديد لمعالجة الأزمات الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).