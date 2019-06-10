صحيفة إسرائيلية تتحدث عن سلاح جديد انتقل من غزة إلى العراق

2019/06/10 | 19:12

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية مقالاً للكاتب سيث فرانتزمان، زعم فيه أنّ “ح...

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