تحالف الفتح يحذر من توقف عمل الحكومة بعد 30 حزيران الجاري

2019/06/10 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

حذر تحالف الفتح، الاثنين، من توقف شبه تام لعمل الحكومة بعد الثلاثين من حزيران الجاري مالم يحسم عبد المه...

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