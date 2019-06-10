النزاهة النيابية تحقق في ملفات النفط وعقود التراخيص واسترداد الاموال المهربة

2019/06/10 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية جمال محمد إن "لجنة النزاهة تعمل على التحقق من ملف النفط والذي يتضمن عقود ...

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