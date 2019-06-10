2019/06/10 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي اليوم الأثنين من ضبط 3 أجهزة لاسلكية نوع cisco بدون موافقات رسمية.وأكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى ” أن كمرك مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط الاجهزة اللاسلكية بحوزة مسافر اجنبي بدون موافقات رسمية مخالف بذلك ضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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