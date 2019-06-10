الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في شروط الحكومة البريطانية الجديدة

2019/06/10 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يفكر في مفاوضات جديدة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تشكيل حكومة بريطانية جديدة.

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