2019/06/10 | 19:20

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تحالف الفتح يكشف آلية توزيع الدرجات الخاصة على الكتل السياسية

كشف النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي الية توزيع الدرجات الخاصة على

الكتل السياسية .الكعبي اشار الى إن القيادات السياسية اجرت ، عدة لقاءات وحوارات من

أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن آليات توزيع الدرجات الخاصة

والوكلاء والهيئات المستقلة، قبل نهاية شهر حزيران الجاري ، مبينا أن

توزيع هذه المناصب سيكون على أساس الاستحقاق الانتخابي، وهو القاسم

المشترك بين الكتل بهذا الشأن.

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