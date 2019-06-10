2019/06/10 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت جهات إنفاذ القانون في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص، اليوم الاثنين، رجلا في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما قال شهود إنه أطلق تهديدات وزعم أنه يحمل متفجرات وأسلحة نارية.وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث.ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين آخرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة السويدية تصيب رجلا بالرصاص في مالمو لزعمه أنه يحمل متفجرات وكالة خطوة برس.

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