اول طلب بيواجهه غد اداءه اليمين الدستوري :تخلي رئيس الاقليم عن راتبه وتخصيصه للاعمال الخيرية

2019/06/10 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]} طالبت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني بالتنازل عن راتبه خدمة لأبناء الشعب.

وذكرت في بيان، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، انه" يجب على بارزاني ان يخصص راتبه للأعمال الخيرية والإنسانية والثقافية في الإقليم؛ لبناء جسور الثقة بينه وبين ابناء الشعب ولإثبات حسن النية في خدمتهم".وأضافت انه" من الضروري ان يتبرع رئيس الاقليم الحالي براتبه للمشاريع التي تخدم المرأة والشباب والاطفال، جزاءاً لما قدمه الشعب الكردي للمسؤولين في الاقليم منذ عام 1991 ولغاية الان".وتابعت شيخ دلير ان" رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني يجب ان يراعي نسبة تمثيل المرأة ومنحها مالا يقل عن 30 بالمئة من المناصب في الحكومة القادمة، نظراً للدور الحقيقي الذي تلعبه النساء في الإقليم"

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