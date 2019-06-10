2019/06/10 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي امس الأحد عن أعادة أصدار ارساليتي زيوت محركات بوزن( ٦٢)طن لمخالفتها لشروط الأستيراد .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى , أن إعادة الأصدار ،جاءت كون الارساليات وردت بدون أوراق رسمية وهو مخالف لضوابط وتعليمات الاستيراد .واكدت الهيئة إن إجراءات الأعادة تمت وفقا”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:أعادة أصدار62 طن زيوت محركات مخالفه في كمرك طريبيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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