تزايد مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوتر القائم حول برنامج إيران النووي

2019/06/10 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، عن قلقه إزاء التوتر المتزايد حول برنامج إيران النووي.

ودعا أمانو في تصريح، جميع الاطراف الى وقف التصعيد واعتماد لغة الحوار بين إيران والقوى الكبرى لمنع طهران من استئناف تطوير برنامجها النووي وحثها على تنفيذ جميع التزاماتها الدولية وذلك بعد اعلانها الشهر الماضي التخلي عن تنفيذ بعض الالتزامات المتعلقة بالاتفاق وعزمها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الصراع الاميركي الايراني وانهيار الاتفاق النووي إثر انسحاب الولايات المتحدة وتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران.

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