2019/06/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد المجلس الأقتصادي العراقي يوم غد الثلاثاء و(شركة بيراميدز أنترناشيونال جروب)و(أكسبوتيم وأم أند تي) أفتتاح معرض ومؤتمر (أعمار العراق) لمواد البناء والتشييد والبنى التحتية والكهرباء والمياه وبرعاية وعالي وزير و وزارة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ومعالي وزير و وزارة الصناعة والمعادن ومعالي وزير ووزارة التجارة وبمشاركة 120 شركة متخصصة من احدى عشر دولة وهي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح معرض ومؤتمر اعمار العراق غدا في معرض بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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