تعرف على اغلى عقد زواج بتأريخ العراق!!!

2019/06/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت في رئاسة محكمة استئناف بغداد، الاثنين، اغلى عقد زواج في تأريخ الدولة العراقية، بعد ان بلغ اجمالي المقدم والمؤخر نحو 8 مليار دينار.

وبحسب عقد الزواج المسجل في محكمة الاحوال الشحصية في الكرخ، اليوم (10 حزيران 2019)، فانه "تم عقد الزواج بين كل فرحان سوادي غراوي و ندى محمد لطيف المشهداني بمهر معجل مقبوض قدره 3 مليار دينار عراقي، ومؤجل قدره 5 مليار دينار عراقي، باق بذمة الزوج عند المطالبة به".

ويظهر العقد ان الزوج من مواليد 1984 وحالته الاجتماعية اعزب، اما الزوجة فهي مطلقة من مواليد 1986 ولديها طفلين، فيما تعهد الزوج خطيا، بتربية ورعاية اطفالها الاثنين.

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