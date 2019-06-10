2019/06/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يقوم رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبدالمهدي خلال هذا الاسبوع بزيارة اربيل والاجتماع مع القيادات السياسية في اقليم كوردستان.

ووفقا لمعلومات لمصادر اعلامية كوردية، فان زيارة عبدالمهدي الى اربيل ستكون اما في 13 او 14 من شهر حزيران الجاري، مبينة انها ستكون بالدرجة الاساس لتقديم التهاني لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي جرت مراسم تسلمه المنصب وادائه اليمين القانونية رئيسا للاقليم اليوم الاثنين في اربيل بحضور اكثر من الف شخصية سياسية وحزبية كوردستانية وعراقية واجنبية.

كما افادت المعلومات بأن عبدالمهدي سيجري لقاءات مع القيادات السياسية في اقليم كوردستان للتباحث بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد.

وجرت اليوم الاثنين مراسم اداء اليمين القانونية من قبل نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم وتسنم منصبه كرئيس للاقليم وممارسة مهامه الرسمية، ومن المنتظر ان يقوم يوم الثلاثاء بتكليف مسرور بارزاني تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).