2019/06/10 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه الرسمي بمحافظة أربيل رئيس منظمة القارئ الفعال في كوردستان السيد أبو بكر قادر ومجموعة من أعضاء المنظمة، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بالجانب التربوي والبرامج التدريسية للمنظمة وآليات التعاون المشترك بين المنظمة واليونسيف ووزارة التربية لمساعدة النازحين والمهجرين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يبحث مع رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني آليات التعاون المشترك ومساعدة النازحين والمهجرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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