المفوضية تنتظر أمراً قبل انتخابات مجالس المحافظات

2019/06/10 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الأحد، عن اكمال 90% من استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي ان “المفوضية بنسبة 90% اكملت استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات من الاجراءات الفنية واللوجستية، وفق القانون الخاص بها”.

وبين الهيتاوي انه “خلال الفترة الماضية كانت لنا لقاءات عديدة مع اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لوضع اللمسات الأخيرة على كافة التعديلات في قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي فيها وجهة نظر خاصة للمفوضية، ونأمل التصويت على هذه التعديلات خلال الايام المقبلة، فلا يمكن اجراء انتخابات، دون تعديل القانون من قبل البرلمان”.

ولم تتبق سوى أشهر قليلة على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، دون أن يتم التصويت على تعديلات القانون الخاص بالانتخابات من قبل مجلس النواب.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، قد أعلن في وقت سابق، أن مفوضية الانتخابات حددت يوم 16 من تشرين الثاني 2019 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

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