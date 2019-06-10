الجميلي تشارك في تنصيب البرزاني رئيساً لإقليم كردستان

2019/06/10 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك النائب وحدة الجميلي مساء هذا اليوم في مراسم تنصيب السيد نجيرفان برزاني رئيسا لإقليم كردستان

ويعد نجيرفان برزاني ثاني رئيس للإقليم بعد الرئيس مسعود برزاني الذي شغل المنصب منذ عام ٢٠٠٥

وكان السيد نجيرفان برزاني رئيسا لوزراء الإقليم منذ ١٩٩٦ ولغاية ٢٠٠٩ ومنذ ٢٠١٢ ولغاية ٢٠١٩ حيث تم انتخابه من قبل برلمان كردستان رئيسا للإقليم

وبدورها تبارك النائب وحدة الجميلي لسيد نجيرفان برزاني هذا الانتخاب متمنية له ولشعب اقليم كردستان التوفيق والسداد في خدمة الشعب الكردي الأصيل والعراقي

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