2019/06/10 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني لدى استقباله ماس: اميركا بدأت الاعمال الارهابية بالمنطقة بعد خروجها من الاتفاق النووي ولم نر ردا مناسبا من اوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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