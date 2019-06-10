بحادث حريق منزل.. وفاة طفل في المسيب

2019/06/10 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الاثنين، بأن طفلا لقي مصرعه بحادث حريق منزل في قضاء المسيب.

وقال المصدر في حديث إن "فرق

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