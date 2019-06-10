غريزمان يشعل المفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

2019/06/10 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل الإعلام الإسبانية عصر اليوم الإثنين أن المفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن أنطوان جريزمان مازالت جارية حتى الآن.وذكر الإعلامي فرانسيس إجيلار الصحفي في جريدة “الموندو ديبورتيفو” أن أتلتيكو مدريد يجاري الآن برشلونة في مفاوضات تعاقد الأخير مع أنطوان جريزمان بسبب رفض النادي الكتالوني دفع مبلغ فسخ عقد المهاجم الفرنسي مع نادي العاصمة الإسبانية.وتابع

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