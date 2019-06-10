إجرام النجف تعلن القبض على 24 مطلوبًا وفق قضايا جنائية مختلفة

2019/06/10 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

أعلنت

مديرية شرطة النجف، اليوم الأثنين، القاء القبض على 24 مطلوبا في المحافظة وفق قضايا

جنائية مختلفة، من قبل مكاتب مكافحة الإجرام.

وقال

إعلام المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مديرية المكافحة

تمكنت، من إلقاء القبض على 24 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة”.

وأضاف،

أن هؤلاء “المطلوبين للعدالة تم القاء القبض عليهم من قبل مكاتب مكافحة الاجرام

ضمن الرقعة الجغرافية لكل مكتب”، مشيرا إلى أنه “تم احالتهم للقضاء لينالوا

جزائهم العادل”.

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