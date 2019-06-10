الدفاع المدني تعلن انقاذ اكثر من 1600 دونم زراعي من نيران في ديالى

2019/06/10 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلنت

مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم الأثنين، إنقاذ 1605 دونم للحنطة من الاحتراق.

وقال إعلام المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عناصر مركز دفاع مدني جلولاء أخمدوا، حادث حريق نشب في مزرعتين متجاورتين للحنطة تبلغ مساحتهما ( 1700 ) دونم”.

وأضاف

البيان، أن “مساحة (1605) دونم (من مساحة المزرعتين) تم انقاذها”.

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