2019/06/10 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعتبر الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أن فرحة تحرير الموصل لن تكتمل إلا بعودة الأهالي والإعمار.وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر “في ذكرى سقوط الموصل بأيدي الإرهابيين دماء كثيرة وعزيزة بذلت من أجل تحريرها، ولن تكتمل الفرحة الا بعودة أهلها وإعادة بنائها من جديد”.وأضاف الخزعلي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي: لن تكتمل فرحة تحرير الموصل إلا في هذه الحالة وكالة خطوة برس.

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