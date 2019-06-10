الكاردينال ساكو: بابا الفاتيكان يزور العراق العام المقبل

2019/06/10 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رفائيل ساكو ،ان قداسة البابا فرنسيس، سيزور العراق العام المقبل .وقال في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة وطن ان الحبر الأعظم سيزور العراق العام المقبل وسيتم الترتيب لهذه الزيارة.

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