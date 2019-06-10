الفتح يحذر من توقف عمل الحكومة نهاية الشهر الجاري

2019/06/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحالف الفتح، اليوم الاثنين، من توقف شبه تام لعمل الحكومة بعد الثلاثين من حزيران الجاري مالم يحسم عبد المهدي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة.وقال النائب عن تحالف الفتح همام التميمي في تصريح، ان "اي فقرة وردت في البرنامج الحكومي تعتبر ملزمة قانونا بعد ان صوت عليه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية".

وأضاف، ان "الحكومة ألزمت نفسها بإحدى الفقرات في برنامجها بإنهاء جميع المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة وتقديم مرشحين للبرلمان للتصويت عليهم في موعد إقصاء الثلاثين من حزيران، مبينا، ان ما بعد التاريخ المحدد تسقط جميع تلك المناصب قانونا ولا يحق لأي منهم ان يمارس عمله".

وأوضح، ان "هناك مخاوف من توقف عمل الحكومة بالكامل في تلك المناصب وعدم قدتها على تقديم الأسماء قبل التاريخ المحدد، داعيا رئيس الوزراء الى اتخاذ خطوات أكثر جدية وسريعة لإنهاء تلك المناصب".

ودعا التميمي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى، إعلان أسماء الكتل والجهات السياسية المعرقلة لإكمال الكابينة الوزارية”.



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