العراق وتركيا يبحثان الابتعاد عن لغة التهديد في الحوارات

2019/06/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث العراق وتركيا، الاثنين، الابتعاد عن لغة التهديد في الحوارات.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان ” رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الاثنين في مدينة اربيل ، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من اجل ان تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار والامن والرفاهية الاقتصادية”.

وتابع انه “تم بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

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