برهم صالح يبارك تنصيب نيجيرفان ويؤكد دعمه

2019/06/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الى مدينة اربيل للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان معربا عن مباركته ودعمه لحكومة الإقليم الجديدةوذكر بيان لرئاسة الجمهورية انه جرى استقبل صالح في مطار اربيل ، من قبل نيجيرفان بارزاني وقوباد طالباني وكبار المسؤولين في الاقليم.

وأضاف “لدى وصول رئيس الجمهورية الى قاعدة سعد عبدالله، التي جرت فيها مراسم التنصيب، استقبل سيادته بحفاوة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بعدها حضر مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان، حيث القى كلمة بارك فيها نيجيرفان بارزاني تسنمه منصب رئيس الاقليم، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة”.

واعرب الرئيس عن استعداده لتقديم المساعدة لرئيس الاقليم في اداء مهامه.

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